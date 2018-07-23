В Волгограде пройдет международная фотовыставка «Золотая черепаха»

В выставочном зале волгоградского музея ИЗО со 2 августа по 30 сентября пройдет международная фотоэкспозиция «Золотая черепаха», посвященная дикой природе и пропагандирующая бережное отношение к окружающему миру.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, посетители смогу увидеть 70 работ фотохудожников из России, Испании, Норвегии, Бельгии, Швеции, Франции и многих других стран. На снимках запечатлены мгновения из жизни дикой природы различных уголков мира: озеро Байкал, ущелье Мижирги в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике, Азорские острова, Тибетское нагорье, национальный парк Бирунга и не только.

Посетители выставки смогут не только увидеть красивые снимки, но и поучаствовать в обучающей и развлекательной программе с игровыми и познавательными квестами, мастер-классами по искусству фотографии, ландшафтному дизайну, лекциями по путешествиям и экологии, конкурсами для детей.

«Золотая черепаха» — крупнейший в мире культурный эколого-просветительский проект и одна из самых масштабных фотовыставок, посвящённых дикой природе.

Дополнительную информацию о выставке можно получить по телефону 8 (8442) 24-16-79.