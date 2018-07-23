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«Золотая черепаха»: волгоградский музей Машкова открывает международную выставку
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«Золотая черепаха»: волгоградский музей Машкова открывает международную выставку 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, со 2 августа по 30 сентября в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова пройдет уникальная фотовыставка. Волгоградцы и гости города смогут увидеть удивительные мгновения из жизни дикой природы различных уголков мира: озеро Байкал (Россия), ущелье Мижирги в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике (Россия), Ямал (Россия), Доврефьель-Сунндалсфьелла (Норвегия), Азорские острова (Португалия), Тибетское нагорье (Китай), Зиманга (ЮАР), река Адаха (Испания), национальный парк Бирунга (Руанда) и других мест нашей планеты. В ведомстве отмечают, что «Золотая черепаха» является крупнейшим в мире культурным эколого-просветительским проектом и одной из самых масштабных фотовыставок, посвящённых дикой природе. Фотопроект даёт возможность фотографам, художникам и дизайнерам поделиться своими лучшими произведениями, пропагандируя бережное отношение к окружающему миру. «Золотая черепаха» — это также ряд творческих конкурсов, лауреаты которых являются участниками Фестиваля дикой природы. На выставке представлены работы художников, победивших в номинациях фестиваля «Подводный мир», «Микромир», «Поведение животного», «Человек и природа», «Портрет животного» и «Пейзаж». Кроме того, в рамках экспозиции пройдут обучающие и развлекательные программы с игровыми и познавательными квестами, мастер-классами по искусству фотографии, ландшафтному дизайну, лекциями по путешествиям и экологии, конкурсами для детей. Фотовыставка будет работать в выставочном зале музея Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37. Открытие: 2 августа в 17-00.
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