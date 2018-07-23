В выходные в Гданьске пройдёт фестиваль, на который приедут более 350 тату-мастеров

В Гданьск приедут более 350 тату-мастеров из Польши и других стран. Об этом сообщает Польский культурный центр.

28–29 июля фестиваль Tattoo Konwent пройдёт в AmberExpo в Гданьске. Во время двухдневного мероприятия посетители смогут в прямом эфире следить, как создаются авторские татуировки наиболее талантливых мастеров. Также на площадках в течение всего времени будет работать не менее ста художников, представляющих разные стили татуировки.

Во время Tattoo Konwent посетители смогут посмотреть шоу боевых, альтернативных и экстремальных видов спорта и выставки, а также принять участие в семинарах. На музыкальной сцене сыграет множество групп и диджеев. На фестивале будет работать зона фургончиков с едой.

Первая вечеринка под названием Tattoo Konwent состоялась в 2009 году в Гданьской верфи и привлекла 2500 посетителей. В течение года мероприятия из цикла Tattoo Konwent посещают более 32 000 человек.