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В выходные в Гданьске пройдёт фестиваль, на который приедут более 350 тату-мастеров
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В выходные в Гданьске пройдёт фестиваль, на который приедут более 350 тату-мастеров 

Клопс.Ru 4 часа назад
В Гданьск приедут более 350 тату-мастеров из Польши и других стран. Об этом сообщает Польский культурный центр.
28–29 июля фестиваль Tattoo Konwent пройдёт в AmberExpo в Гданьске. Во время двухдневного мероприятия посетители смогут в прямом эфире следить, как создаются авторские татуировки наиболее талантливых мастеров. Также на площадках в течение всего времени будет работать не менее ста художников, представляющих разные стили татуировки.
Во время Tattoo Konwent посетители смогут посмотреть шоу боевых, альтернативных и экстремальных видов спорта и выставки, а также принять участие в семинарах. На музыкальной сцене сыграет множество групп и диджеев. На фестивале будет работать зона фургончиков с едой.
Первая вечеринка под названием Tattoo Konwent состоялась в 2009 году в Гданьской верфи и привлекла 2500 посетителей. В течение года мероприятия из цикла Tattoo Konwent посещают более 32 000 человек.
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