Дом гения. В Оренбурге волонтеры реставрируют дом художника Калмыкова

Творчество художника-авангардиста Сергея Калмыкова высоко ценится за границей, в родном же городе его только начинают вспоминать. Одним из первых шагов к восстановлению исторической справедливости станет реставрация фасада здания, в котором, вероятно жил экстравагантный «певец Оренбурга».

Там, где творил художник

22 июля в Оренбурге открылся второй сезон фестиваля восстановления исторической среды « Том Сойер Фест». В этом году волонтеры отремонтируют фасад здания на ул. Ленинская, 5. Дом связан с именем выдающегося, но неоцененного при жизни «последнего авангардиста Серебряного века» Сергея Калмыкова.

Реконструкторы городской среды нашли это здание случайно. Во время прогулки их внимание привлекла мемориальная доска необычной круглой формы. Волонтеры решили узнать, что же это за художник, который удостоился звания «певца Оренбурга». Так и выяснили, что Калмыков жил и работал в этом доме до своего отъезда в Алма-Ату в 1937 году.

«Здание было построено купцом Панкратовым для одного из своих сыновей. При реконструкции фасад будет исполнен в голубом цвете, а в правой части здания будет изображена картина Калмыкова — гауптвахта и Преображенский собор, который был взорван в 30-х годах», — рассказал один из координаторов движения Андрей Чередниченко.

«Сейчас в Оренбурге практически исчезли все объекты, связанные с историей авангарда. 10 лет назад, когда я начинал свои исследования, они еще были. У меня есть твердая установка, что реконструкция этого дома — очень важное дело. Мы точно не знаем, что Калмыков жил именно в этом доме: в 20-х годах он перемещался по всей улице, но его официальным адресом был дом на улице Ленинская,5. Но это не важно, главное — что волонтеры делают первый арт-объект, связанный с искусством авангарда 20-х годов и именем великого художника, у которого было очень много оснований надеяться, что в Оренбурге его будут помнить. Так красиво, так глубоко, и так умно Оренбург не описан, не нарисовал никто кроме него. Он служил этому городу», — рассказал искусствовед, исследователь творчества художника Калмыкова Игорь Смекалов.

Министр культуры Оренбуржья Евгении Шевченко в своем послании обратилась к волонтерам: «В прошлом году были проведены сложнейшие работы по реставрации фасада одноэтажного дома на улице Чичерина/Маврицкого 41-72, доказавшие, что волонтерское движение способно преображать город. В 2018 году вы повысили планку: выбрали двухэтажное здание, прекрасное как в архитектурно-художественном отношении, так и необычное с точки зрения его истории. Ремонтные работы в доме, в котором жил художник-авангардист Сергей Калмыков, несут особый смысл в популяризации культурного наследия Оренбурга, воссоздании ценной среды и вовлечении горожан в историю искусства малой родины. Предложенное эскизное решение фасада смело выносит творчество художника на экстерьер улицы, при этом тактично вписывается в индивидуальность архитектуры эпохи модерна. Таким образом, соблюдается один из лозунгов культурной революции периода авангарда „Культура в массы“, он обретает новое звучание».

Сохранить историю

Добровольцы согласовали все работы с чиновниками, заручились поддержкой жильцов и подписали договор с УК, которая обслуживает этот двухэтажный дом. Увидеть облагороженный дом жильцы и прохожие смогут в конце сентября. Буквально накануне старта работ появилась организация, которая готова обучить волонтеров навыкам профессиональных реставраторов.

«Я знала, что в дом построен купцом, что здесь жил художник. В этом здании была гостиница, а хозяева жили по-соседству. Я интересовалась историей этого места. Знаю, что Калмыков жил очень скромно, был ущемлен в средствах. В свое время его не совсем понимали. И вот только после того, как он умер, поняли, что он гений. Я смотрела его картины, они своеобразные. Он был очень одаренным не только как художник, но и как философ. Очень обрадовалась, когда узнала, что волонтеры хотят домом заняться. Нельзя сносить купеческие дома. В старом центре Оренбурге много интересных, хороших домов, их нужно только отремонтировать. Городу все не под силу. Мы тоже стараемся не запускать свой дом, но все ремонтные работы выполнить не можем», — призналась пожилая жительница дома Наталья Богданова.

Фестиваль восстановления исторической среды проходит в 29 российских городах. В Оренбуржье волонтеры реставрируют фасады старинных домов в Оренбурге и Бузулуке. В прошлом году оренбургская команда за три месяца преобразила старинный дом на ул. Маврицкого,72. К сожалению, вандалы надписью испортили работу добровольцев. Остается надеяться, что дом Калмыкова не постигнет такая участь.