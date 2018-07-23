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Любители живописи собрались в Выхине-Жулебине
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Любители живописи собрались в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 3 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» района Выхино-Жулебино принял участие в общегородской акции «Московский пленэр». Любители живописи собрались на свежем воздухе для того, чтобы воплотить на бумаге свои представления о городе будущего.
Под руководством художника Вячеслава Ефимова дети и взрослые познакомились с различными техниками рисования и смогли применить новые знания на практике. Гости не только творчески проявили себя, но и выразили свое мнение о развитии города. Рисунки получились яркими и креативными, а некоторые идеи — неожиданными.
Участники пленэра получили удовольствие от творческого процесса и яркие эмоции от созерцания результата. (ис)
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