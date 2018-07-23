Омичи выпьют чаю с булочками в купеческой гостинной

В День города, 4 августа, на Любинском проспекте благодаря артистам Городского драматического театра «Студия» Любови Ермолаевой » развернётся шумная купеческая улица 18-19 годов. Посетители площадки «Омск купеческий» проведут день за чаепитием, а также пополнят личный архив фотографиями с историческими героями, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, у памятника Михаилу Врубелю разместится площадка для художественного и интерактивно-прикладного творчества. Там можно будет нарисовать картину или раскрасить репродукции известных художников, создать букет декоративных цветов и услышать литературно-музыкальные композиции.

«Чайная церемония в купеческой гостиной» состоится у торгового дома «Любинский». Омичи примут участие в мастер-классах по завариванию чая и попробуют свежие хлебобулочные изделия. А у «Любочки» омичи смогут записать информацию о своей семье в летопись Омска.

Добавим, что на улице Ленина от улицы Карла Либкнехта до Партизанской омичи столкнутся с чистильщиками обуви, газетчиками, продавцами картин, уличными художниками, коробейниками, купцами, модистками и другими персонажами 19 века.