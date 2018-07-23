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Выставка «Времена года» открылась на юго-востоке Москвы
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Выставка «Времена года» открылась на юго-востоке Москвы 

Управа района Текстильщики 3 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Начинающий художник Полина Дикова представила свои работы на выставке «Времена года», которая открылась на шоссе Энтузиастов в ЮВАО.
Экспозиция повествует о переменчивости природы, сообщает официальный портал окружной префектуры, ссылаясь на слова руководителя сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексея Теплякова.
«Основной посыл творчества Полины Диковой — красота, которая окружает человека всегда и везде. Посетители библиотеки № 119 высоко оценивают красоту природы, изображенную на картинах, которая меняется вместе со сменой времен года», — приводит портал слова Теплякова.
Насладиться экспозицией можно по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20 (помещение библиотеки № 119). Вход свободный.
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