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Выбор за тобой: выставка фотографий открылась в Краснопахорском
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Выбор за тобой: выставка фотографий открылась в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Выставка фотографий «Выбор за тобой» открылась в Доме культуры «Юбилейный» в селе Былово поселения Краснопахорское. Экспозиция стала доступна для ознакомления 21 июля.
— Мы не планировали проводить торжественные мероприятия, приуроченные к началу работы выставки. Несмотря на это, множество гостей пришло к открытию нашей экспозиции. Стоит отметить, что выставка пользуется популярностью не только среди молодежи, как ожидалось, но и среди людей старшего поколения, — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Юбилейный» Виктория Викулина.
Добавим, что в экспозицию вошло 20 работ, посвященных судьбам деятелей культуры, вредные привычки которых отрицательным образом сказались на их здоровье или творческой деятельности.
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