Выбор за тобой: выставка фотографий открылась в Краснопахорском

Фото: архив

Выставка фотографий «Выбор за тобой» открылась в Доме культуры «Юбилейный» в селе Былово поселения Краснопахорское. Экспозиция стала доступна для ознакомления 21 июля.

— Мы не планировали проводить торжественные мероприятия, приуроченные к началу работы выставки. Несмотря на это, множество гостей пришло к открытию нашей экспозиции. Стоит отметить, что выставка пользуется популярностью не только среди молодежи, как ожидалось, но и среди людей старшего поколения, — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Юбилейный» Виктория Викулина.

Добавим, что в экспозицию вошло 20 работ, посвященных судьбам деятелей культуры, вредные привычки которых отрицательным образом сказались на их здоровье или творческой деятельности.