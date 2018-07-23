Выставка живописи и графики Алены Гурьяновой открылась в «Неге» на Дмитровском шос

В центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе открылась персональная выставка живописи и графики Алены Гурьяновой. В экспозиции представлены пленэрные работы, созданные в разные периоды.

Гости центра увидят пейзажи и натюрморты. Об этом рассказал художественный руководитель ЦКТ «Нега» Андрей Никульшин

— На выставке собраны работы, написанные за последние два года, — поделился Никульшин.

Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)