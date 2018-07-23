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Выставка живописи и графики Алены Гурьяновой открылась в «Неге» на Дмитровском шос
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Выставка живописи и графики Алены Гурьяновой открылась в «Неге» на Дмитровском шос 

Управа района Тимирязевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе открылась персональная выставка живописи и графики Алены Гурьяновой. В экспозиции представлены пленэрные работы, созданные в разные периоды.
Гости центра увидят пейзажи и натюрморты. Об этом рассказал художественный руководитель ЦКТ «Нега» Андрей Никульшин.
— На выставке собраны работы, написанные за последние два года, — поделился Никульшин.
Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)
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