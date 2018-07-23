«Ассамблея народных ремесел» раскрывает таланты читателей

Наши читатели прислали в редакцию «Вечерней Москвы» уже более 400 творческих работ, выполненных в разных стилях и техниках.

С сентября 2017 года мы принимаем работы москвичей на конкурс мастерства, организаторами которого являются «Вечерняя Москва » и Московский дом национальностей. За это время мы убедились: потенциал искусства безграничен.

25 августа на главной сцене парка «Красная Пахра» в рамках большого городского праздника мы подведем итоги конкурса и поздравим победителей, а пока — продемонстрируем некоторые работы, которые читатели присылали нам в течение последних месяцев.

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ЖЮРИ КОНКУРСА

Денис Прикарев, президент Международного союза ремесленников.

Виктор Лукьянов, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент Международной академии творчества.

Василий Вдовин, член Московского союза художников, член Творческого союза художников России, директор концертно-выставочного зала «В доме Нащокина» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

НОМИНАЦИИ

Живопись

Скульптура (включая лепку)

Керамика (включая керамическую флористику)

Декоративно-прикладное искусство шитье, пэчворк, вышивание, вязание, валяние, выжигание, резьба по дереву, плетение из бересты и лозы, кружево плетение, бисероплетение, батик (холодный и горячий), макраме, витражная роспись, декупаж, деревянная игрушка, ковка, чеканка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Прикарев, президент Международного союза ремесленников:

— В последние годы в Москве сделаны определенные шаги для популяризации ремесленничества. Обсуждаются проекты о возвращении мастеров в столичные парки. Ассамблея народных ремесел подтвердила интерес к традиционному творчеству.

Никас Сафронов, заслуженный художник России:

— Любое творчество — важная составляющая человеческой сущности. Творчество — это и музыка, и живопись, и ремесла — любое искусство дает человеку новый взгляд на себя самого, на жизнь, позволяет проявить индивидуальность. Для кого-то занятие творчеством — профессия, а для кого-то — хобби. Но в итоге хобби может перерасти в профессию. Вспомним Чехова или Булгакова, которые были врачами, но начали писать книги и стали великими писателями.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Прием заявок на конкурс будет закрыт 24 июля. Сегодня вы еще можете принять участие в нашем проекте. Для этого нужно прислать фотографии своих работ с коротким описанием на адрес konkurs.anr@gmail.com