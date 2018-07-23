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Выставку для детей в рамках фестиваля в честь Маяковского открыли в Библиотеке иностранной литературы
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Выставку для детей в рамках фестиваля в честь Маяковского открыли в Библиотеке иностранной литературы 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино открылась выставка «Маяковский-детям». Экспозиция, посвященнаяя 125-летию со дня рождения великого автора, пройдет с 23 по 31 июля.
Вниманию юных любителей литературы представили детские книги поэта, изданные в Москве, в Праге, Софии, Берлине, Варшаве и многих других городах, сообщили на сайте культурного учреждения.
Желающих познакомиться с биографией и творчеством Владимира Маяковского ребят приглашают посетить библиотеку, которая находится по адресу: улица Николоямская, дом 1. Двери выставки открыты с 11:00 до 21:00. Вход свободный.
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