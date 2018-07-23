Выставку для детей в рамках фестиваля в честь Маяковского открыли в Библиотеке иностранной литературы

Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино открылась выставка «Маяковский-детям». Экспозиция, посвященнаяя 125-летию со дня рождения великого автора, пройдет с 23 по 31 июля.

Вниманию юных любителей литературы представили детские книги поэта, изданные в Москве, в Праге, Софии, Берлине, Варшаве и многих других городах, сообщили на сайте культурного учреждения.

Желающих познакомиться с биографией и творчеством Владимира Маяковского ребят приглашают посетить библиотеку, которая находится по адресу: улица Николоямская, дом 1. Двери выставки открыты с 11:00 до 21:00. Вход свободный.