Фото дня: «Портрет почтальона из Арли» Ван Гога на стене петербургского Главпочтамта

Публикация от Victoria Suslova (@viki_su) 22 Июл 2018 в 7:38 PDT В Петербурге на стене Главпочтамта появилась репродукция картины Ван Гога «Портрет почтальона из Арли», которую голландский художник написал в 1889 году.

Автором необычного «граффити» стала петербургская художница Ульяна Полоз, которая уже не первый раз украшает стены городских зданий шедеврами мировой живописи.

Публикация от Мария Терехова (@terekhovamarie) 11 Июн 2018 в 12:44 PDT Художница ранее запустила проект Outingsprojectspb, в рамках которого она распечатывает репродукции классических полотен и приклеивает их к фасадам петербургских домов. Фотографии с репродукциями девушка выкладывает в Instagram. Публикация от Igor Vershinin (@fobigor) 22 Июл 2018 в 12:39 PDT О проекте Outingsprojectspb мы писали здесь. Художница рассказала нам, что работает ночью и ни в коем случае не выбирает стены исторических зданий или только что отремонтированные фасады домов. Картины она обрабатывает специальным составом, но все равно находятся люди, которые пытаются сорвать репродукции.

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