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О взаимодействии социальных общностей поговорят в Еврейском музее
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О взаимодействии социальных общностей поговорят в Еврейском музее 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
В рамках мероприятия посетители рассмотрят работу Роджерса Брубейкера «Этничность без групп». Всех желающих ждут 24 июля.
— Профессор социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Роджерс Брубейкер предлагает пересмотреть не только эссенциалистскую оптику при анализе или разговоре об этнических, национальных или расовых конфликтах, но и обновить устаревшие или превратившиеся в набор клише методологические установки конструктивизма. Его работа «Этничность без групп» доступно демонстрирует, как устроено современное социальное знание, обращенное к взаимодействию социальных общностей, а также обнажает его слабые места, обозначает перспективы и практическую пользу для общества, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/r-brubeyker-etnichnost-bez-grupp-/. (ис)
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