О взаимодействии социальных общностей поговорят в Еврейском музее

В рамках мероприятия посетители рассмотрят работу Роджерса Брубейкера «Этничность без групп». Всех желающих ждут 24 июля.

— Профессор социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Роджерс Брубейкер предлагает пересмотреть не только эссенциалистскую оптику при анализе или разговоре об этнических, национальных или расовых конфликтах, но и обновить устаревшие или превратившиеся в набор клише методологические установки конструктивизма. Его работа «Этничность без групп» доступно демонстрирует, как устроено современное социальное знание, обращенное к взаимодействию социальных общностей, а также обнажает его слабые места, обозначает перспективы и практическую пользу для общества, — сообщили в пресс-службе музея.

Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/r-brubeyker-etnichnost-bez-grupp-/. (ис)