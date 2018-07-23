Путешествие в удивительный музей ретротехники в Новокузнецке

Уникальная коллекция ретроавтомобилей и другой техники находится в Новокузнецке, специально для этой коллекции в городе построили музей Ретропарк. Это по-настоящему крутой и современный музей, подобный тем, что можно встретить где-нибудь в Эстонии. Очень трудно поверить, что такое можно найти где-то в Сибири! Посмотрим?

Ретропарк — это частный музей, он построен всего за год на деньги новокузнецкого бизнесмена Александра Говора . В музее хранятся машины из его личной коллекции, некоторые из экспонатов настолько уникальные и редкие, что даже трудно представить их стоимость. И посмотреть на них теперь может каждый. Внешне музей выглядит так, будто он находится вовсе не в центре Новокузнецка. Здание музея — уже достопримечательность и самое современное здание города!

Когда у людей есть чувство вкуса и руки растут из правильного места — получается так!

Выставочный зал находится на втором этаже (подняться можно по лестнице или на лифте). Есть информация, что здесь собрана самая большая коллекция подобной техники за Уралом!

Franklin Airman Type 12A. Легендарный американский автомобиль, выпускался в 1928—1932 годах!

Смотрите, какая красота!

А какие шикарные значки!

Насколько крут и уникален этот экспонат, даже трудно описать. Benz Patent-Motorwagen и это первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Выглядит совсем не так как современные авто, но именно он был первым. С 1886 по 1893 годы было выпущено всего чуть больше двух десятков таких машин!

Еще один легендарный американец Ford T. С этого автомобиля американцы по-настоящему начали садиться на авто, они стали доступны среднему классу и выпускались миллионными сериями аж до 1927 года!

Все экспонаты в прекрасном состоянии и готовы поехать!

Английский гоночный автомобиль Austin 7 B. C. special. Машина находится в рабочем состоянии, в мире таких осталось столько, что сосчитать их все можно по пальцам одной руки. 1929 год выпуска.

Если вдруг вы девушка и решите сходить посмотреть на машинки, то учитесь, как надо одеваться в такие места и создавать атмосферу.

Шикарно.

На заглавной фотографии, а теперь и тут в деталях еще один знаменитый американец красавец Cadillac Eldorado 1959 года выпуска

Мечта любого коллекционера!

Ну красота же?

Узнали правительственное авто?

Много советских авто в идеальном состоянии. И не только авто!

Старенький чешский тренировочный самолет L-29. Первый свой полет такой самолет совершил в 1959 году, массово выпускался до 1973 года. В некоторых странах до сих пор состоит на вооружении.

Довольными в музее останутся все, даже о споттерах подумали!

Все машины в идеальном состоянии и на ходу!

На любой вкус и цвет!

А ведь уже тоже история…

Красота!

Есть и редкие мотоциклы.

Старенький и симпатичный англичанин Rolls-Royce 25/30. Выпускался с 1936 по 1938 годы.

Значки!

ГАЗ-А. Советская официальная копия американского Ford A. Это первый массовый советский автомобиль, выпускался с 1932 по 1936 годы.

И здесь показаны далеко не все экспонаты из коллекции!

Одно из лучших оформлений музея в стране однозначно!

Такие дела. Такая красота.