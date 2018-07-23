Выставка абазинских и абхазских флагов прошла в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 23 июля. / ТАСС /. Выставка абазинских и абхазских флагов разных исторических периодов состоялась в понедельник в Черкесске в рамках традиционного культурно-спортивного фестиваля «Абаза», призванного сохранить традиции, укрепить культурные связи абазин и абхазов.

"На нашем фестивале представлена выставка, состоящая из 11 знамен, под которыми в разные периоды ходили абазины и абхазы. Например, алое знамя, где изображена открытая ладонь в горизонтальном положении. Это один из древних флагов, он возник в VIII веке", — рассказал ТАСС вице-президент международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» Рамазан Мхце.

Он отметил, что в экспозицию вошли точные копии флагов, которые находятся в республиканском музее Абхазии в Сухуме.

Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» проводится в КЧР с 2014 года по инициативе объединения «Алашара» и поддержке правительства КЧР и общественных организаций республики. Ежегодно он проходит 23 июля в день выхода в свет первого номера газеты на абазинском языке «Абазашта», которая сыграла и продолжает играть большую роль в сохранении и развитии абазинской культуры, и День государственного флага Республики Абхазия, который был утвержден 23 июля 1992 года.

В рамках фестиваля проводятся различные выставки работ художников и ремесленников, национальных блюд, конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы. Традиционным стало проведение телемоста между Черкесском и Сухумом. В этом году к нему планируют присоединиться Стамбул и Амман (Иордания), где проживают потомки махаджиров, переселившихся в Османскую империю после Кавказской войны.