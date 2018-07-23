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Выставка абазинских и абхазских флагов прошла в Черкесске
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Выставка абазинских и абхазских флагов прошла в Черкесске 

ТАСС 59 минут назад
ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Выставка абазинских и абхазских флагов разных исторических периодов состоялась в понедельник в Черкесске в рамках традиционного культурно-спортивного фестиваля «Абаза», призванного сохранить традиции, укрепить культурные связи абазин и абхазов.
"На нашем фестивале представлена выставка, состоящая из 11 знамен, под которыми в разные периоды ходили абазины и абхазы. Например, алое знамя, где изображена открытая ладонь в горизонтальном положении. Это один из древних флагов, он возник в VIII веке", — рассказал ТАСС вице-президент международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» Рамазан Мхце.
Он отметил, что в экспозицию вошли точные копии флагов, которые находятся в республиканском музее Абхазии в Сухуме.
Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» проводится в КЧР с 2014 года по инициативе объединения «Алашара» и поддержке правительства КЧР и общественных организаций республики. Ежегодно он проходит 23 июля в день выхода в свет первого номера газеты на абазинском языке «Абазашта», которая сыграла и продолжает играть большую роль в сохранении и развитии абазинской культуры, и День государственного флага Республики Абхазия, который был утвержден 23 июля 1992 года.
В рамках фестиваля проводятся различные выставки работ художников и ремесленников, национальных блюд, конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы. Традиционным стало проведение телемоста между Черкесском и Сухумом. В этом году к нему планируют присоединиться Стамбул и Амман (Иордания), где проживают потомки махаджиров, переселившихся в Османскую империю после Кавказской войны.
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