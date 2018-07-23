В глухой деревне на Урале откроют музей старинных резных наличников

В деревне Сербишино в Свердловской области собираются открыть Музей домовой резьбы Урала. Это задумали сделать супруги Алексей Парыгин и Ольга Фролова , которые занимаются изготовлением наличников.

Сербишино находится в 110 километрах от Екатеринбурга по дороге в сторону Нижнего Тагила. Для экспозиции администрация поселения выделила заброшенное здание бывшей деревенской школы. Его нужно отремонтировать.

Сейчас супруги Ольга и Алексей по всему Уралу собирают ненужные резные наличники и старинную утварь — горшки, бочки, коромысла, ухваты, амбары. Кроме самой выставки в музее планируют открыть общественные мастерские, которыми смогут пользоваться все желающие. А ещё в музее хотят проводить лекции и организовывать временные арт-выставки.

«В нашем творческом пространстве будут созданы традиционные ткацкая, керамическая мастерская, калачная, мастерская росписи, кузнечная, камнерезная, скорняжная, картонажная и мастерские новых ремёсел — 3Д моделирования, мастерская новых вкусов (кулинарная), фотодизайна, пряных трав и цветов, художественная мастерская», — пишут Ольга и Алексей.

Мы уже рассказывали про Ольгу и Алексея. Несколько лет назад они открыли на окраине Невьянска свой столярный цех, чтобы делать уникальную деревянную мебель. Её часто заказывают бизнесмены для своих загородных домов.