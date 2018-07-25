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Саратовцев приглашают принять участие в фотоконкурсе
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Саратовцев приглашают принять участие в фотоконкурсе 

САРАТОВ24 25 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
На этой неделе стартовал II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Перед фотографами стоит непростая задача — передатать с помощью фотографии свое восприятие такого понятия, как русская цивилизация.
"В прошлом году многим участникам — и фотографам с именем, и просто любителям — удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают", — рассказал председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.
В прошлом году в конкурсе приняли участие более 1,8 тысяч человек из 28 стран мира: России, Беларуси и Украины, США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили. Всего было прислано более 10 тысяч фотоснимков.
В этом году на сайт www.ruscivilization.ru каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
Прием работ завершится 9 сентября. Лучших выберут члены жюри — известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы представят на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.
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