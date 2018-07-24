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С уличной выставки в Красноярске украли десять картин
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С уличной выставки в Красноярске украли десять картин 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
С выставки «Флаг в руки. Поэзия рабочего угара» на Марковского украли десять картин. Сначала неизвестные унесли четыре картины, а затем еще шесть. Организаторы выставки уже написали заявление в полицию. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.
На улице Марковского работают камеры видеонаблюдения. Они запечатлели воров. В общей сложности их было семеро — две девушки и пятеро парней. В интересах следствия записи пока не распространяются.
Как рассказали организаторы, уличная выставка в Красноярске проводится в пятый раз. Раньше произведения искусства пропадали, но это были единичные случаи. С таким массовым воровством они столкнулись впервые.
Отметим, что каждая картина имеет материальную ценность, поэтому за кражу подозреваемым грозит уголовная ответственность.
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