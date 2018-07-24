С уличной выставки в Красноярске украли десять картин

С выставки «Флаг в руки. Поэзия рабочего угара» на Марковского украли десять картин. Сначала неизвестные унесли четыре картины, а затем еще шесть. Организаторы выставки уже написали заявление в полицию. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

На улице Марковского работают камеры видеонаблюдения. Они запечатлели воров. В общей сложности их было семеро — две девушки и пятеро парней. В интересах следствия записи пока не распространяются.

Как рассказали организаторы, уличная выставка в Красноярске проводится в пятый раз. Раньше произведения искусства пропадали, но это были единичные случаи. С таким массовым воровством они столкнулись впервые.

Отметим, что каждая картина имеет материальную ценность, поэтому за кражу подозреваемым грозит уголовная ответственность.