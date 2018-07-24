В Красноярские с уличной выставки украдены десять картин

С уличной выставки «Флаг в Руки. Поэзия рабочего угара», которая размещена за зданием Педуниверситета, рядом с домом по адресу Ады Лебедевой, 89а в Красноярске, украли десять картин на сумму 160 тыс. рублей

Выставка, посвященная творчеству уличных художников Красноярска и Новосибирска, открылась 30 июня. В первую же ночь экспозиция не досчиталась четырех картин. В течение июля пропали еще шесть работ.

Создатели выставки уверены, что видели злоумышленников на открытии. Кроме того, есть видео с камеры наблюдения, на котором хорошо видны лица и одежда людей, снимающих картины. Их освещает свет уличного фонаря. Информацию о краже работ разместили в паблике выставки «Флаг в руки» Вконтакте.

«Благодаря фонарю, который мы прикрутили, камера засекла троих: парня в черном поло без рукавов, в обуви на светлой подошве. Светловолосую девушку в белом коротком платье или костюме, с сумкой через плечо. Парня в белой футболке с черным рюкзаком, с фотоаппаратом. На записи видно, как воры пишут маркером на букве Ц, оставляют подписи на рамах и доске-афише. Девушка залезает на центральную конструкцию и клеит на красный флаг черно-белый стикер «Абсурд». Фотографируются стоя на клумбе. Уносят картину «Буфетчица» Патриции Пламп. Также видно, как ранее эти люди здороваются с другими тремя: парнями и девушкой в белой юбке, которые, где-то через час, придут и своруют работы Закирова и Светличной».

Создатели выставки уже подали заявление в полицию. Но, надеются, что воришки вернут картины добровольно, чтобы избежать уголовной ответственности.

Отметим, что экспозиция уличных художников проходит в Красноярске в пятый раз, в этом году планировалось сделать ее последней, а полотна подарить Красноярску.