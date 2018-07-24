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В Екатеринбурге покажут уникальные рисунки, созданные специально для Владимира Высоцкого
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В Екатеринбурге покажут уникальные рисунки, созданные специально для Владимира Высоцкого 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
В среду в полдень в музее Высоцкого откроется выставка работ московского художника Михаила Златковского «Плакаты и рисунки для Владимира Высоцкого».
— В 70-х годах, в самый пик своей популярности, Владимир Высоцкий переживал отсутствие официального признания, власти старались не замечать поэта, — рассказали в музее. — Зачастую его концерты были полуподпольные, без афиш. На использование концертных плакатов требовалось специальное разрешение, которого Высоцкому не давали. Их специально для Высоцкого стал рисовать московский художник-график Михаил Златковский.
Между художником и поэтом завязалось знакомство, которое впоследствии переросло в теплую дружбу. Итогом сотрудничества стало более 50 графических работ, посвященных песням Владимира Высоцкого.
— Высоцкий с большим интересом знакомился с работами, — вспоминает Михаил Златковский. — Он, рассматривая картины, часто сравнивал их с текстами своих песен. Бывало, Высоцкий в сердцах бросит: «Вот черт, а я только-толь­ко нащупал такую же тему. Но теперь — нет… Ты уже все ска­зал». Но чаще: «Э, почти как у меня… Вот, только что закон­чил, дарю первое исполне­ние».
Автор уникальных плакатов Михаил Златковский лично откроет выставку, расскажет историю своего знакомства с Владимиром Высоцким, а также интересные подробности создания подпольных плакатов к концертам барда.
Вечером в 18 часов в музее состоится концерт. Песни Владимира Высоцкого исполнят уральские барды. Вход в музей в день смерти поэта традиционно будет свободным.
Накануне мы писали, что у небоскрёба «Высоцкий» появится новая необычная скульптурная композиция. Катушка с киноплёнкой в человеческий рост, из катушки тянется девятиметровая стальная лента. На ленте будут набраны известные цитаты из произведений барда. При этом цитаты будут менять в зависимости от времени года. Новую скульптурную композицию торжественно откроют 24 июля.
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