Выставка рисунков 4-летней художницы впервые пройдёт в Костроме

В Костроме пройдёт выставка рисунков 4-летней Валентины, узнал KOSTROMA.TODAY. Маленькая художница взялась за карандаш в 1,5 года.

Её первые опыты в рисовании удивили родителей. «Если дети в таком возрасте обычно рисуют каляки-маляки, то Валя уже тогда могла передать образ простых вещей. Рисовала страшных человечков с руками, ногами, глазами и всем необходимым. Она понимает, что нужно нарисовать», — рассказала мама девочки. Когда семья переехала жить из Мурманска в Кострому, рисунки Вали попали в руки костромской художнице Любови Лебедевой. Она взялась обучать девочку рисовать, а также предложила устроить выставку её рисунков.

«Валя любит рисовать все, природу, портреты, но больше всего ей нравится изображать цветы и девочек. Мы много ездим. Бывает, что она подойдёт, рассмотрит цветок, а потом зарисует его», — говорит мама. Как оказалось, Валя талантлива не только в рисовании. Она ходит в музыкальную школу, неплохо поёт и посещает спортивную школу, где занимается гимнастикой.

«Никогда не пропустит тренировку. Она очень любит спорт», — делится мама.

Выставка рисунков Вали пройдёт в Костроме в Мучных рядах в кафе «Русские традиции» 27 июня. Открытие — в 16 часов.