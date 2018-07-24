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Выставка рисунков 4-летней художницы впервые пройдёт в Костроме
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Выставка рисунков 4-летней художницы впервые пройдёт в Костроме 

Kostroma.Today 4 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме пройдёт выставка рисунков 4-летней Валентины, узнал KOSTROMA.TODAY. Маленькая художница взялась за карандаш в 1,5 года.
Её первые опыты в рисовании удивили родителей. «Если дети в таком возрасте обычно рисуют каляки-маляки, то Валя уже тогда могла передать образ простых вещей. Рисовала страшных человечков с руками, ногами, глазами и всем необходимым. Она понимает, что нужно нарисовать», — рассказала мама девочки. Когда семья переехала жить из Мурманска в Кострому, рисунки Вали попали в руки костромской художнице Любови Лебедевой. Она взялась обучать девочку рисовать, а также предложила устроить выставку её рисунков.
«Валя любит рисовать все, природу, портреты, но больше всего ей нравится изображать цветы и девочек. Мы много ездим. Бывает, что она подойдёт, рассмотрит цветок, а потом зарисует его», — говорит мама. Как оказалось, Валя талантлива не только в рисовании. Она ходит в музыкальную школу, неплохо поёт и посещает спортивную школу, где занимается гимнастикой.
«Никогда не пропустит тренировку. Она очень любит спорт», — делится мама.
Выставка рисунков Вали пройдёт в Костроме в Мучных рядах в кафе «Русские традиции» 27 июня. Открытие — в 16 часов.
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