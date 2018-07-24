Голландский фотограф приехал в Кузбасс, чтобы подготовить фотовыставку

Фотограф из Голландии Михил Граафстал приехал в Кемеровскую область, чтобы подготовить выставку о шахтерах.

По информации пресс-службы обладминистрации, Михил Граафстал посетил шахту «Березовская». Предприятие в этом году отметит 60-летний юбилей. В основу выставки лягут шахтерские образы.

Это не первый визит голландского фотографа в Россию. В Кузбасс Михил Граафстал приехал для знакомства с родителями русской невесты, с который познакомился в Москве. Вместе с этим фотограф решил создать проект о кузбасских шахтерах. Примечательно, что в своих работах он использует раритетный фотоаппарат марки Rolleiflex, который выпускали с 1931 по 1968 год. Герои проекта получат снимки в подарок ко Дню шахтера.