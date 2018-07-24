Два котромских дизайнера поехали на форум «Таврида»

Сегодня на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» стартует «Стрит-арт смена». Она объединяет 450 молодых художников городской среды, архитекторов, дизайнеров (в том числе и fashion), урбанистов и фотохудожников со всей страны. Есть среди них и два дизайнера из Костромской области: Анастасия Еперина и Анна Румянцева.

Образовательная программа каждой смены представляет собой трёхуровневую модель, которая включает в себя тренд-сессии на актуальные темы, работу в творческих именных школах партнёрских организаций, кураторами которых являются именитые деятели культуры и искусства, а также участие в образовательной лаборатории «Равный — равному», которая позволит осуществить обмен между участниками форума профессиональными компетенциями на примере личных кейсов.

Молодых специалистов ждут встречи с экспертами и почётными гостями из сферы культуры и искусства, в числе которых президент Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Александр Бобыкин, генеральный директор компании Wiesel-design, дизайнер средств транспорта Глеб Визель, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский , промышленный дизайнер, продюсер фильма «Техническая эстетика» Илья Полянских, основатель творческого объединения «АРТМОССФЕРА» Сабина Чагина, руководитель галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин , основатель модной сети MODA.RU & FASHION.RU Антон Алфер и другие.

По итогам второй смены участники во главе с кураторами создадут 10 стрит-арт проектов, которые будут реализованы в городах РФ, будет сформирована команда из 30 человек для участия во Всероссийском урбанистическом хакатоне, который пройдет с 1 по 5 октября 2018 года на территории Новгородской области. Кроме того, будут представлены универсальная дорожная карта по созданию бренда малых городов, декорации для мюзикла «Неравнодушные» финальной смены форума «Таврида» «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры», создана концепция интерьера для музыкальной студии М. А. М. А. Игоря Матвиенко и разработана коллекция одежды для форумной кампании Росмолодёжи и Роскультцентра 2019 года.

28 июля художники «Стрит-арт смены» проведут во Дворце культуры Красноперекопска мастер-класс по техникам граффити и научат делать скетчи. В рамках интерактивной лекции «Мода и стиль» будут рассмотрены модные тренды и их особенности. По итогам акции уличными художниками будет расписана одна из городских стен, прилегающая к ДК. Мероприятие планирует посетить глава администрации города Красноперекопска Сергей Палей.

Одно из ключевых событий смены — Фестиваль стрит-арта, содержанием которого станет баттл уличных художников Тавриды. За отведённое время 10 граффитистов, отобранных экспертами тематической школы, распишут стены форума. По представленным настенным рисункам и будет определён победитель.

На Тавриде в 2018 году проходит Всероссийский конкурс молодёжных проектов, где у каждого есть шанс стать обладателем гранта на реализацию творческого проекта до 1 млн рублей.

Форум является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства, где рождаются громкие имена и происходят судьбоносные творческие встречи. Сильная энергетика Крыма даёт мощный толчок для достижения новых вершин в профессии и осуществления важных задач для поднятия культуры в своих регионах по возвращении с форума.

В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Первыми форум посетили участники Народной смены «Вместе», объединившей в период с 16 по 21 июля вокалистов, рэп-исполнителей, музыкантов и хореографов-народников, мастеров народного художественного промысла.

Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа.

Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи.