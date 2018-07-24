Темы для новых выставок в «Доме на Брестской» выберут «активные граждане»

Две новых выставки: «Москва-река» и «Московские дворики» откроются в градостроительном центре «Дом на Брестской». С темами круглых столов и дискуссионных панелей, которые пройдут в рамках выставок, организаторам помогут определиться участники проекта «Активный гражданин».

Уникальная площадка для демонстрации планов развития Москвы и результатов работы городского Cтройкомплекса — «Дом на Брестской» — продолжает радовать своих гостей разнообразием программ и экскурсий.

Одна из выставок будет посвящена главной реке нашей столицы, а вторая — уютным и любимым с детства московским дворикам. На какие темы сделать упор в рамках этих двух выставок, решат сами жители мегаполиса — в голосовании проекта «Активный гражданин» каждой экспозиции посвящен отдельный вопрос. В разделе о «Москве-реке» участникам предлагается выбрать наиболее приоритетные темы для обсуждения. Что волнует горожан больше всего? Реорганизация промзон, прилегающих к реке, освоение освободившихся территорий на берегах, благоустройство пляжей и рекреационных зон или строительство новых набережных? Или экологические, образовательные и социальные проекты, связанные с Москвой-рекой?

Во второй части голосования речь пойдет о серии круглых столов, которые состоятся в октябре этого года под общим названием «Московские дворики».

«К работе выставки «Московские дворики» будут привлечены ведущие архитектурные бюро и проектные институты. У каждого из них есть своё видение, как должны быть организованы и функционально насыщены столичные 19 июля 2018 г. Страница 2 из 2 www.ag.mos.ru Проект Правительства Москвы дворы, какую роль они должны выполнять в городской среде. Все вместе мы сформируем для столицы концепцию «Эффективного двора будущего». Кроме того, обсудим актуальные жилищнокоммунальные темы, волнующие каждого жителя столицы», — утверждает директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов

В голосовании по «Московским дворикам» активные граждане могут выбрать, видеотрансляцию какого обсуждения следует организовать на официальных страницах «Дома на Брестской» в социальных сетях. Среди вариантов ответов — выгул собак во дворах и общественных пространствах, покраска малых архитектурных форм и кронирование деревьев, ограничение въезда во дворы и организация парковок, освещение дворов и безопасность дворовых территорий.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина, сотрудничество с проектом «Активный гражданин» с целью формирования максимально интересной для горожан выставочной программы «Дома на Брестской» уже не первый год доказывает высокую эффективность данной коммуникации. Так, в апреле этого года завершилось голосование по выбору нового мультимедийного слоя для Интерактивной карты Москвы — самого большого напольного лайтбокса в Европе площадью 178 кв.м. Тогда свое мнение высказали около 200 тысяч человек, а самым популярным ответом стал вариант «Необычные объекты мегаполиса» (14,6% голосов). Уже этим летом дополнительный слой появился на Карте. Он включает в себя 50 уникальных городских объектов.