За счёт чего выросла посещаемость Пушкинской галереи в Железноводске?

Как удалось увеличить результат в три раза?

«У нас несколько объяснений этому, — говорит руководитель управления культуры администрации Железноводска Любовь Гоман. — В первую очередь, конечно, людей привлекает красивый фасад. Недавно этот исторический памятник отреставрировали, и теперь здание выглядит великолепно. Во-вторых, после ремонта там стали организовывать новые выставки, проводить гораздо больше концертов, встреч, творческих вечеров и т.д.

Популярностью пользуется еженедельное мероприятие «Курортные субботы», во время которого каждый санаторий проводит интересную презентацию своих услуг. Наконец, многие отдыхающие приходят, чтобы послушать… Пушкина. В прошлом году памятник великому поэту стал «говорящим». Мы установили диск с записями стихов Пушкина, которые вслух прочитали известные российские поэты. Ежедневно в 12.00 и 17.00 они звучат возле Пушкинской галереи».