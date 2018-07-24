В Волгограде возле Царицынской водокачки закрылся музей водоканала

В Центральном районе Волгограда сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» вывезли экспозицию музея Водоканала, где планируется построить Дворец Торжеств.

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Директор музея Водоканала Анна Степнова отказалась комментировать происходящее.

— Да, экспонаты вывозятся. Все вопросы лучше задавать руководству «Концессий». Просьба меня не беспокоить с вопросами о судьбе музея, — рассказала V1.ru во время телефонного разговора Анна Степнова.

Фактически музея водоканала сейчас не существует.

— В данный момент экспозиция музея действительно выехала с территории комплекса Царицынской водокачки, так как помещение возвращено из концессии в МУП «Городской водоканал Волгограда», — сообщила заместитель директора по корпоративным коммуникациям ООО «Концессии Водоснабжения» Ольга Жинжикова. — Оснований для нахождения на территории комплекса у музея больше нет. До решения вопроса экспозиция будет законсервирована на складе компании. Мы надеемся, что вопрос будет решен оптимальным способом и с учётом интересов волгоградцев.

В середине мая члены Арт-медиа-центра развития музейных проектов «Коммуна» презентовали проект музея истории чистой воды «Фильтры». Его хотели разместить в здании водокачки на Центральной набережной Волгограда.

— Царицынская водокачка принадлежит городу и концессиям не передавалась. Она находится на балансе МУП «Городской водоканал Волгограда», и её судьбу решает муниципалитет — как хозяин. Мероприятия на территории водокачки проводились по согласованию с МУП, — сообщили в ООО «Концессии Водоснабжения». — Органы власти, разумеется, знают о социокультурной активности на водокачке и о творческих планах для городской культуры, которые могли бы быть реализованы при передаче водокачки нам. Ничего против существования музея, в принципе, не имеют. Каким будет решение, нам неизвестно, но в числе прочего рассматривается вопрос о включении музея на водокачке в комплекс Дворца торжеств. Музей бракосочетаниям не помеха.

В администрации Волгоградской области сообщили, что экспозиция музея Водоканала находилась на территории департаментов ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда.

— «Здание фильтров» является объектом культурного и архитектурного наследия. Оборудование внутри здания находится в неудовлетворительном состоянии. Оно выведено из эксплуатации и не участвует в технологическом процессе очистки воды, — пояснили в обладминистрации. — В настоящее время прорабатывается вопрос реставрации объекта культурного наследия без потери исторического облика здания «Водокачка». Проект предполагает приспособление здания для современного использования, а также благоустройство прилегающей территории.

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Как пояснили в администрации региона, экспозицию музея Водоканала могут разместить в здании «Водокачки» после его реставрации.

— С целью сохранения существующей экспозиции музея Водоканала будет проработан вопрос размещения экспозиции в обновлённом здании «Водокачка». По данному вопросу ранее руководством облкомкультуры проводились встречи с руководителем музея, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с перспективами его развития.

Большая часть комплекса Царицынской водокачки находится в частных руках. В 2017 году она была продана за 9,5 миллиона рублей из-за долгов МУП «Городской водоканал Волгограда». За эту сумму структуре, аффилированной с одним из депутатов Волгоградской областной думы, ушли здания насосной станции первого и второго подъема, сварочная и механическая мастерские и трансформаторная подстанция. В ближайшее время арестовано и продано за долги может быть и предлагаемое к музеефикации здание.

Депутат Волгоградской областной думы, которому приписывает планы возведения Дворца Торжеств, прокомментировать ситуацию не захотел.

— Сейчас я нахожусь в отпуске. И мне не очень удобно разговаривать по рабочим вопросам. — сообщил V1.ru Руслан Шарифов

В пресс-службе Волгоградской городской думы ранее сообщали, на месте бывшей Царицынской водокачки и соседнего административного здания планировали построить Дворец торжеств. Следом, депутаты отдали под застройку прилегающий к водокачке парк между верхней и нижней террасой Центральной набережной. По официально не подтверждаемым данным, вплоть до спуска с Комсомольской место деревьев займет торговая галерея.