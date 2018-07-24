Крупнейшая в России художественная выставка пройдет в Нижнем Новгороде

фото из архива редакцииКрупнейшая в России художественная выставка пройдет в Нижнем НовгородеКрупнейшая в России художественная выставка «Арт Россия 2018» пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году выставка-продажа предметов искусства пройдет на Нижегородской Ярмарке с 5 по 14 октября. В экспозиции будут представлены работы художников со всей России и ближнего Зарубежья. 6 тысяч кв.м. выставочных площадей, заполненных живописью, графикой, скульптурами, авторскими куклами и товарами hand-made.

Помимо основной экспозиции, посетителей ждет культурная программа, лекции и семинары, мастер-классы.

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