Экспозиция фоторабот «Заповедный Дагестан» откроется в Махачкале

Экспозиция фоторабот «Заповедный Дагестан» откроется в МахачкалеВ министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана 25 июля откроется выставка фоторабот «Заповедный Дагестан», сообщили в ведомстве.

Фотоэкспозицию посетят лица, представляющие туристические компании республики, волонтеры объединений, связанных со сферой туризма и представители СМИ.

Мероприятие организовано Минтуризмом и Государственным природным заповедником «Дагестанский».

Торжественное открытие состоится в 11:00.

Природный заповедник «Дагестанский» основан в январе 1987 года. Его площадь составляет более 19 га.