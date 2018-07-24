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Экспозиция фоторабот «Заповедный Дагестан» откроется в Махачкале
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Экспозиция фоторабот «Заповедный Дагестан» откроется в Махачкале 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Экспозиция фоторабот «Заповедный Дагестан» откроется в МахачкалеВ министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана 25 июля откроется выставка фоторабот «Заповедный Дагестан», сообщили в ведомстве.
Фотоэкспозицию посетят лица, представляющие туристические компании республики, волонтеры объединений, связанных со сферой туризма и представители СМИ.
Мероприятие организовано Минтуризмом и Государственным природным заповедником «Дагестанский».
Торжественное открытие состоится в 11:00.
Природный заповедник «Дагестанский» основан в январе 1987 года. Его площадь составляет более 19 га.
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