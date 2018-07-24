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Музей русского лубка и наивного искусства в Новогирееве сменил название
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Музей русского лубка и наивного искусства в Новогирееве сменил название 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Теперь подразделение музея, расположенное в нашем районе, называется «Выставочный центр „Дача“.
Два структурных подразделения Музея наивного искусства и русского лубка получили новые названия. Повлечет ли это изменение также и перемены в деятельности этих подразделений, пока неизвестно.
Отделение музея, которое находится на Союзном проспекте в Новогирееве, теперь называется Музейно-выставочным центром „Дача“, а отделение Музея в Измайлове (бывшая — Арт-Измайлово) стало Выставочным залом „Народные картины“. Помещение Музея наивного искусства в Малом Головином переулке и Арт-наив-парка в Новогирееве свои названия сохранили.
Отметим, что на 1 августа в Измайловском филиале музея намечено открытие выставки „Трактирные коврики“. Там можно будет увидеть уникальные коврики начала и середины позапрошлого века из частной коллекции жителя Санкт-Петербурга Андрея Сазонова.
Филиал Музея русского лубка и наивного искусства в Измайлово находится по адресу: Измайловский бульвар, дом 30.
А в новогиреевском филиале музея можно до конца августа посетить выставку живописи малого формата в жанре наива. Выставка „Мелочь, а приятно“ будет открыта до 29 августа по адресу: Союзный проспект, дом 15а.
Фото — Музей наивного искусства.
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