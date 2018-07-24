Портреты и пейзажи в стиле поп-арт. Уличные художники разрисовали заборы и остановки в центре Перми

Художники использовали баллончики с краской и водоэмульсионную краску

Конкурс уличного граффити «Центр притяжения» стартовал в Перми в июне этого года. Участие в нем принимают пермские художники любители и профессионалы разного возраста. Все материалы, необходимые для создания граффити, предоставляются организаторами.

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— Уже завершились первые два этапа конкурса: заочный этап, когда участники присылали зарисовки, и очный, когда художники разрисовали заборы и остановки на территории Центрального рынка, — сообщили организаторы. — В очном этапе конкурса приняли участие 19 уличных художников в возрасте от 11 до 36 лет. Художники, прошедшие в следующий этап, получают возможность нарисовать свои граффити на фасаде здания на улице Пермская, 59.

Некоторые рисунки похожи на наивные детские картинки

По словам организаторов, участники более высокого профессионального уровня будут выполнять основные работы по покраске лицевой фасада здания на пешеходной улице, другие будут помогать им и оформлять стену с торца дома.

Сейчас художники готовят эскизы, после этого все работы объединят в единую картинку. Проведение третьего этапа конкурса запланировано на вторую половину августа в формате городского фестиваля под названием «Дом на Арбате».

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