В Детской художественной школе открылась выставка международного пленэра

Открытие итоговой выставки 10-го международного пленэра «Псков приглашает друзей» состоялось в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники выставки выразили благодарность организатору всех состоявшихся в Пскове пленэров директору Детской художественной школы Олегу Цветкову . В этом году на юбилейный пленэр приехали художники из Канады (Торонто), Франции (Арль), Финляндии (Куопио), Германии (Нойс), Швеции (Стокгольм), Латвии (Рига), Южной Кореи (Сеул), Нидерландов (Неймеген) и российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Многие художники из городов-побратимов Пскова — традиционные участники плэнера, но есть и те, кто приехал впервые.

По мнению участников, подобные пленэры — это возможность не только оценить уровень работ коллег, но и расширить собственный набор приемов, перенять опыт.

Представленные на выставке работы являются разноплановыми. Это не только зарисовки с натуры, пейзажи и портреты, но и проникнутые осмыслением псковской истории, с философским настроением, композиционно новаторские полотна, имеющие художественную ценность.

Напомним, что 10-й Международный пленэр проходил в Пскове, Изборске, Печорах, на острове Залита, в деревне Сенно, Малы с 12 по 18 июля. На выставку было отобрано около 20 работ из 300, в основном выполненных в технике живописи и графики.