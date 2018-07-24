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В Детской художественной школе открылась выставка международного пленэра
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В Детской художественной школе открылась выставка международного пленэра 

АиФ Северо-запад 53 минуты назад
Открытие итоговой выставки 10-го международного пленэра «Псков приглашает друзей» состоялось в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Участники выставки выразили благодарность организатору всех состоявшихся в Пскове пленэров директору Детской художественной школы Олегу Цветкову. В этом году на юбилейный пленэр приехали художники из Канады (Торонто), Франции (Арль), Финляндии (Куопио), Германии (Нойс), Швеции (Стокгольм), Латвии (Рига), Южной Кореи (Сеул), Нидерландов (Неймеген) и российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Многие художники из городов-побратимов Пскова — традиционные участники плэнера, но есть и те, кто приехал впервые.
По мнению участников, подобные пленэры — это возможность не только оценить уровень работ коллег, но и расширить собственный набор приемов, перенять опыт.
Представленные на выставке работы являются разноплановыми. Это не только зарисовки с натуры, пейзажи и портреты, но и проникнутые осмыслением псковской истории, с философским настроением, композиционно новаторские полотна, имеющие художественную ценность.
Напомним, что 10-й Международный пленэр проходил в Пскове, Изборске, Печорах, на острове Залита, в деревне Сенно, Малы с 12 по 18 июля. На выставку было отобрано около 20 работ из 300, в основном выполненных в технике живописи и графики.
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