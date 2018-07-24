Выставка «Философия парадокса» Вячеслава Павлова откроется в Нижнем Новгороде

В Нижегородском государственном выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского откроется выставка известного нижегородского художника Вячеслава Павлова . Как сообщает пресс-служба выставочного комплекса, открытие экспозиции состоится в среду, 25 июля, в 16:00.

Для Павлова персональная выставка под названием «Философия парадокса» будет юбилейной. На ней будет представлено 58 работ художника, как новых, так и уже знакомых зрителю.

Сам автор картин условно разделил экспозицию на три этапа: предметный — включает в себя традиционные жанры, такие как натюрморт и пейзаж, формально-пластический — изображение предмета, который, тем не менее, воспринимается как знак, и абстрактно-концептуальный — изображение чистого мира идей, философии науки.

Моя живопись — это соединение философии, науки и искусства. Есть три точки восприятия и осознания бытия: ощущение (чувственное восприятие), создание концептов (философское обоснование), референция (научное разложение). Я объединяю их и при этом стараюсь соблюсти равноправие всех трех точек. Это дает ощущение парадоксальности, более объемное восприятие, глубину осознания, освобождение от догматического, однобокого, прямолинейного восприятия, — поделился Вячеслав Павлов идеей своей выставки.

Выставка продлится до 19 августа.

Напомним, выставка в честь 175-летия нижегородской фотографии открылась в Нижнем Новгороде.

Фото: Нижегородский государственный выставочный комплекс