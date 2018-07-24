Картина маслом: собаки в мировом изобразительном искусстве

Все владельцы домашних животных по-своему выражают свою любовь к питомцам. Кто-то чрезмерно балует всяческими лакомствами, кто-то обустраивает личное пространство со всевозможными аксессуарами, кто-то постоянно говорит слова любви и при любой возможности чешет за ушком. А есть и те, кто вдохновляется своими любимцами, в частности, собаками, и при наличии таланта изображает питомцев в разных жанрах изобразительного искусства. Любопытно, что собаки стали изображаться вскоре после того, как люди научились изображать себя. Древние схематичные силуэты собак были обнаружены в Египте, Китае и Греции.

В Средневековье собаки стали появляться на картинах как неотъемлемая, но не самостоятельная, часть жизни человека. В основном это стаи охотничьих собак, которые сопровождают хозяина на охоте.

Конечно, сцены охоты с собаками и в последующие века оставались одной из популярных тем в изобразительном искусстве. А королевская и царская псовая охота — это отдельная тема, включающая множество различных изображений собак на охоте и на отдыхе.

Подпишитесь на персональные рекомендации по уходу за питомцами

Ошибка оформления подписки на рассылку

Подписаться

Спасибо за подписку!

Со временем собаки на шаг приблизились к тому, чтобы стать полноценными членами семей. Например, на картине Антона Ван Дейка «Дети короля Карла I» практически по центру композиции изображен огромный пес породы английский мастиф, которого окружают пятеро королевских детей. А в углу полотна изображена еще одна собака, гораздо меньших размеров.

В то время как раз произошло значительное сближение человека и собаки. Эти животные стали восприниматься не только как функции (например, охоты или охраны), но и как верные друзья и компаньоны человека. Художники стали изображать различные картины быта, и собаки были не обязательным, но довольно часто встречающимся их элементом.

Были и отдельные художники, которые в основном занимались изображением людей и домашних животных. Одним из них был англичанин Чарльз Бертон Барбер, писавший бытовые сцены с детьми и животными в главных ролях.

Не менее популярен в свое время был британец Артур Элсли, из-под кисти которого вышло немало очаровательных жанровых сцен с щенками, котятами и взрослыми собаками и кошками. Обычно он изображал животных вместе с хорошенькими маленькими детьми, и ему каждый раз удавалось перенести на бумагу счастливый взгляд и радостные огоньки в глазах у малышей, когда они играют с домашними любимцами.

Его творчество было популярно при его жизни, картины использовались в различных календарях, печатались в книгах и журналах.

Еще один известный анималист — художник Эдвин Ландсир. Самой известной его картиной является «Спасенная», изображающая сенбернара, вытащившего из воды на сушу маленькую девочку.

Также образы собак в своем творчестве использовали такие художники, как Филип Рейнгел, Артур Вардл, Томас Блинкс, Адольф Эберле.

Фотографии: Коллекция/ iStock