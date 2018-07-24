Жителям Волгоградской области расскажут о царицынских жандармах

В экспозиции, подготовленной сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества , представлены материалы, отражающие весь спектр деятельности местных жандармских чинов.

В частности, это наблюдение за местным населением, производство дознаний по делам государственных преступлений, осуществление негласного политического надзора и секретного наблюдения, розыск лиц, укрывающихся от властей.

Выставка проиллюстрирована документами из фондов Государственных архивов Волгоградской и Саратовской областей, Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, а также музея-заповедника «Сталинградская битва» и музея ГУ МВД России по Волгоградской области.

Особый интерес представляют уникальные фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, музея-заповедника «Старая Сарепта» и Государственного центрального музея современной истории России.

Выставка в Михайловке будет работать до 21 октября 2018 года.