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Жителям Волгоградской области расскажут о царицынских жандармах
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Жителям Волгоградской области расскажут о царицынских жандармах 

Ревизор.ru 13 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В экспозиции, подготовленной сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлены материалы, отражающие весь спектр деятельности местных жандармских чинов.
В частности, это наблюдение за местным населением, производство дознаний по делам государственных преступлений, осуществление негласного политического надзора и секретного наблюдения, розыск лиц, укрывающихся от властей.
Выставка проиллюстрирована документами из фондов Государственных архивов Волгоградской и Саратовской областей, Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, а также музея-заповедника «Сталинградская битва» и музея ГУ МВД России по Волгоградской области.
Особый интерес представляют уникальные фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, музея-заповедника «Старая Сарепта» и Государственного центрального музея современной истории России.
Выставка в Михайловке будет работать до 21 октября 2018 года.
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