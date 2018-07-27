Открылась выставка Spice Girls для настоящих фанатов

О воссоединении легендарных Spice Girls в этом году было написано немало. И пока фанаты продолжают ждать и надеяться, появился новый повод для радости — выставка, посвященная группе. Богатый архив состоит из сотен концертных нарядов и других атрибутов Spice Girls. В программе выставки SpiceUp — тематический автобусный тур и танцевальные занятия. Автобус, кстати, тот самый — из фильма Spice World.

Выставка начинает работать в Лондоне с 28 июля, а завершится 20 августа. Затем она откроется в Манчестере, посетить ее можно будет с 24 августа по 4 сентября.