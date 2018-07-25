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Выставка иллюстраций открылась в «Доме Гоголя»
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Выставка иллюстраций открылась в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 3 часа назад
Фото: Арбатские Вести
В «Доме Гоголя» 25 июля состоялось открытие выставки иллюстраций, приуроченная к 80-летнему юбилею художника Сергея Алимова.
— На экспозиции гости смогут увидеть 40 рисунков мастера, выполненных в технике шелкографии. Это иллюстрации к поэме «Мертвые души» и зарисовки к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, — сообщили в учреждении.
Отметим, что Сергей Алимов родился в семье художников. Первые иллюстрации к гоголевским произведениям он создал в 1960-х годах. Издание «Мертвых душ», над которым работал Сергей Алимов, появилось в 1971 году.
Гостей ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Вход платный.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
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