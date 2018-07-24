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Музей-заповедник «Тарханы» устроит выставку в «лермонтовке»
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Музей-заповедник «Тарханы» устроит выставку в «лермонтовке» 

Управа района Сокольники 4 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
27 июля в библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова в Сокольниках начнет работать выставка «Лермонтов в изобразительном искусстве».
Как прокомментировали в культурном учреждении, картины, рожденные Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, вот уже два века привлекают мыслящих людей, вдохновляют на создание музыкальных и изобразительных произведений, фильмов и спектаклей. Выставка графических работ, посвященных поэту и его творчеству, будет интересная всем ценителям творчества М. Лермонтова.
Экспозицию выставки составят картины, представленные библиотеке Государственным Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы». Вниманию посетителей будут представлены двадцать шесть графических работ русских и советских художников. Все они являются раритетами, и многие из них были переданы в фонд музея авторами.
Кроме того, в этот же день в 19 часов в библиотеке состоятся показ и обсуждение художественного фильма Н. Бурляева «Лермонтов».
Посетить выставку можно будет до 1-го сентября.
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