Музей-заповедник «Тарханы» устроит выставку в «лермонтовке»

27 июля в библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова в Сокольниках начнет работать выставка «Лермонтов в изобразительном искусстве».

Как прокомментировали в культурном учреждении, картины, рожденные Михаилом Юрьевичем Лермонтовым , вот уже два века привлекают мыслящих людей, вдохновляют на создание музыкальных и изобразительных произведений, фильмов и спектаклей. Выставка графических работ, посвященных поэту и его творчеству, будет интересная всем ценителям творчества М. Лермонтова.

Экспозицию выставки составят картины, представленные библиотеке Государственным Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы». Вниманию посетителей будут представлены двадцать шесть графических работ русских и советских художников. Все они являются раритетами, и многие из них были переданы в фонд музея авторами.

Кроме того, в этот же день в 19 часов в библиотеке состоятся показ и обсуждение художественного фильма Н. Бурляева «Лермонтов».

Посетить выставку можно будет до 1-го сентября.