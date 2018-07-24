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Выставка «Городской архив» откроется 31 июля в Богородском
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Выставка «Городской архив» откроется 31 июля в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
О том, как формируется общественно-городская среда и как строятся взаимоотношения жителей с городом, расскажет новая экспозиция.
В Выставочном зале «Богородское» в последний день июля стартует проект «Городской архив», который стал второй частью междисциплинарного выставочного проекта-премии «Участник», инициированного два года назад галереей «Богородское» и объединением «Выставочные залы Москвы».
На выставке москвичи ознакомятся с непрофессиональным медиа-искусством, которое является новой, малоизученной частью городской культуры. Они узнают городскую структуру, а также правила поведения и запреты, продиктованные городской жизнью.
Экспозиция построена по тематическому принципу: архитектура со скульптурными композициями из детской студии творчества, общественная жизнь. Уличное искусство представлено отдельными темами внутри экспозиции. Авторами выставки стали художники, работающие с фотографией и видео, блогеры, режиссеры и самые рядовые москвичи, документирующие жизнь города.
Во время работы выставки организуется программа публичных мероприятий. Москвичи посетят лекции, встретятся с художниками, побывают на кинопоказах, примут участие в мастер-классах и квестах по выставке.
Выставка будет работать с 31 июля по 31 августа ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 20 часов. Адрес: Открытое шоссе, д. 5, к. 6.
Цена билета — 100 рублей, для льготников — 50 рублей.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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