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В «Волчьей игротеке» на выставке «О хищнике сером замолвите слово» поучаствовали более 200 человек
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В «Волчьей игротеке» на выставке «О хищнике сером замолвите слово» поучаствовали более 200 человек 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
В рамках выставки «О хищнике сером замолвите слово» в Дарвиновском музее для посетителей организовали «Волчью игротеку», в которой уже приняли участие более 200 посетителей. Об этом сообщается на сайте ГДМ.
У всех, кто прибыл в Дарвиновский музей на вечернюю «Волчью игротеку», а это более 200 человек, была важная задача — успеть все! А это было непросто, ведь участников этого «волчьего марафона» ждали мастер-классы по изготовлению оригинальных волчков и волчьих масок, настольные игры — «Волк и овцы», «Волчьи шашки», «Животные шахматы», «Съешь меня, если сможешь», интеллектуальная игра «Волк, коза и капуста», «Волчья викторина» и, наконец, чемпионат по кручению волчков.
Как сообщается на сайте музея, рекорд в 1 минуту 18 секунд установил посетитель, приехавший на игротеку из Мексики — Омар Б. Впрочем, и другим участникам было не занимать энтузиазма, упорства, позитивных эмоций, которые отлично стимулировала атмосфера творчества.
По многочисленным просьбам посетителей программа будет проведена повторно.
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