Музей Победы объявил конкурс на лучший портрет фронтовой собаки

Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса детских рисунков «Портрет фронтовой собаки». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Музей Победы предлагает вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть «портрет» реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки», — говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в двух возрастных группах: среди школьников от семи до 10 и от 11 до 17 лет. Рисунки могут быть исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и так далее). Работы принимаются до 13 августа по электронной почте: konkurs@cmvov.ru с пометкой «Портрет фронтовой собаки». Лучшие работы будут размещены на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях.

Итоги конкурса станут известны 19 августа. Как пояснили в пресс-службе, в этот день Музей Победы будет отмечать «День памяти фронтовой собаки», который посвящен подвигу четвероногих участников сражений. В музее также отметили, что в годы Великой Отечественной войны собаки были связистами, санитарами, диверсантами и разведчиками. Службу на фронтах несли более 60 тыс. собак.