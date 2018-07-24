Непостижимо! Современные профи впечатлены раритетной техникой отцов телевидения

Экспозиция привлекла огромное внимание не только любителей истории и техники, петербуржцев и туристов, но и вызвала живой интерес студентов и выпускников факультетов журналистики, и профессионалов, долгие годы работающих в сфере телевидения. И не удивительно. Ведь на стендах гостеприимной площадки «Ленинград Центра» представлены уникальные образцы раритетной техники. По ним можно проследить развитие самого народного масс-медиа от его зари до зенита.

Среди посетителей-профессионалов мы, например, встретили эфирного оператора одного из спутниковых телеканалов. Даниил Шмелев поделился своим восхищением коллегами прошлого, работавшими на такой солидной и, что уж там, неповоротливой технике, ведь сегодня телевизионная аппаратура намного компактнее. Камеры стали меньше и легче в десятки раз, а значит и мобильнее. Современным операторам помогают микропроцессоры и тончайшие настройки, к их услугам эргономичный дизайн и самые последние достижения науки. «Деды и прадеды» современного оборудования, представленные на выставке, позволяют ощутить, прочувствовать и понять мастерство тех, кто стоял у истоков российского телевидения.

Видео: Пятый канал

— Меня пригласили на выставку, и я пошел с радостью. Это очень интересно. И мои ожидания оправдались. Цепляет вся выставка целиком. Ты здесь можешь увидеть телевизоры от первых моделей до современных. А телевизор с водяной линзой? Такое же не каждый день увидишь! — поделился впечатлениями Даниил.

Мужчина не скрывает, что ему есть с чем сравнивать — он частый гость на любых мероприятиях, посвященных истории телевидения. Точно так же предан изучению истории любимого дела и его молодой коллега Станислав Вельсовский, выпускник Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Он рассказал, что бывал на многих выставках, посвященных телевидению и его истории. Но этой восхитился особенно. «Режиссерская версия» всех выставок, — так молодой человек охарактеризовал представленный «ассортимент» экспонатов.

Видео: Пятый канал

— Я был на многих выставках, посвященных телевидению, но всегда интересно увидеть что-то новое. Даже, когда уже многое знаешь и многое изучал. Можно сравнить с кино. Фильм уже видел, но вдруг вышла режиссерская версия. Все вроде бы знаешь, но вновь интересно становится.

Даже такого знатока истории телевидения как Станислав на выставке в «Ленинград Центре» ждали сюрпризы. Посещение экспозиции он настоятельно рекомендует не только любознательным обывателям, но и коллегам-профессионалам.

Видео: Пятый канал

— Тут много того, что даже я не видел никогда. Тут представлены первые серийные телевизоры Т-1 и Т-2. Я думал, что первый телевизор это КВН. Но это первый массовый телевизор. Людям, которые увлекаются техникой, радиосвязью, телевещанием и просто историей — им очень интересно будет здесь побывать.

Мероприятие представляют Акционерный Банк «РОССИЯ» и Пятый канал (входит в состав ЗАО «Национальная Медиа Группа»). Безусловно, без поддержки инициативной группы главного партнера — Политехнического музея Москвы — организация мероприятия такого масштаба была бы невозможной.

Выставка будет открыта до конца августа в «Ленинград Центре». В экспозиции редкие образцы телетехники из архивов Политехнического музея (Москва), НИИ Телевидения (Петербург), Пятого Канала и частных коллекций. Принимает экспозицию дружелюбная площадка «Шоу пространства „Ленинград Центр“, расположенная на Потемкинской улице, дом 4.