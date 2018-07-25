Facebook блокирует полотна великих художников с обнаженной натурой

Facebook устроил бойкот художникам Рубенсу и Брейгелю. Загруженные изображение известных картин авторов просто блокируются. Смутило социальную сеть то, что на своих полотнах великие фламандские мастера нередко писали обнаженные тела. Но если для всего мира — это искусство, то для блюстителей морали из Facebook — порнография.

Туристам, изучающим в музее полотна великих фламандских художников, Facebook -полиция задает только один вопрос: «Скажите, у вас аккаунт в социальной сети?».

Если аккаунта — нет, то можно и дальше спокойно осматривать экспозицию, а если есть, то просят немедленно покинуть стены галереи. Этим шуточным роликом фламандский комитет по туризму отреагировал на блокировку в Facebook — снимков полотен Рубенса, Ван Эйка и Брейгеля, из-за того, что на картинах изображены обнаженные тела. Сразу несколько музеев — обратились к основателю социальной сети с открытым письмом.

— Обнаженная грудь и ягодицы, написанные нашим художником, в вашем понимании — неуместное зрелище. Мы обратили внимание на то, что Facebook регулярно блокирует изображение картин Питера Пауля Рубенса. Хоть мы в тайне и посмеивались над этим, дальше мы не можем отрицать тот факт, что ваша цензура в области культуры усложняет нам жизнь, — говорится в документе.

Это может показаться абсурдом, но цензуру не прошла картина «Снятие с креста», написанная в 1612 году. Полотно, вошедшее в сокровищницу мирового искусства, сделавшее Рубенса первым по величине религиозным художником своего времени — было скрыто от миллиардов пользователей — из-за того, что Христос изображен в набедренной повязке.

— Давайте тогда удалять все — будем удалять статуи Венеры Милосской, все произведения искусства. В общем-то человеческое тело — является одним из главных мотивов и главных тем на протяжении всей истории искусства, — говорит кандидат искусствоведения Елена Калимова.

Но все-таки Рубенс был гениальным мастером женских форм, которые кому-то сегодня и могут показаться слишком пышными, но не вульгарными. Интимная и игривая «Шубка». Одна из жемчужин творчества великого фламандца. 53-летний живописец изобразил свою 16-летнюю жену. Шедевр, которым восхищаются миллионы. И просто набор пикселей, где есть обнаженная натура для алгоритма социальной сети.

— Те картины, которые с большой долей вероятности, что это порнография или обнаженная натура, они блокируются сразу. Это компьютер и у него мыслей не возникает, его чего научили делать, то он и делает. Ему сказали — блокируй такие изображения — он блокирует, — пояснил научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН Андрей Чечулин.

2018 год в Европе объявлен годом Рубенса и барокко, где как не в социальной сети можно напомнить о великих фламандцах тем, кто по музеям не ходит и историей искусства не интересуется. Вопрос перестал звучать риторически. Маленькая Фландрия ждет ответа.