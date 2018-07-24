Facebook удаляет картины Брейгеля и Рубенса за обнаженку

Представители фламандского совета по туризму в шоке от цензуры в «Фейсбуке». Соцсеть удаляет картины знаменитых художников Рубенса, ван Эйка и Брейгеля из-з того, что на картинах изображены обнаженные тела, сообщает VRT.

Из-за столь странных ограничений бельгийские чиновники не могут рекламировать арт-выставки и другие события, посвященные изобразительному искусству.

Представители местного совета по туризму написали официальное письмо основателю «Фейсбука» Марку Цукербергу с просьбой пересмотреть политику его проекта.

"Дошло до смешного –цензура не пропустила картину Рубенса «Снятие с креста». На это можно было бы закрыть глаза, если бы соцсеть не была столь популярной", — отмечают бельгийцы.

Ответа на жалобу чиновников пока нет.