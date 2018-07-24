В Галерее «Листок» пройдёт лекция и выставка автопортретов разных эпох

4 августа в галерее «Листок» в 16.00 состоится лекция «Эволюция автопортрета», а в 17.00 для гостей галереи откроется выставка «Автопортрет». Об этом сообщается на сайте галереи.

Автопортреты художников известны со времен Античности как самостоятельный жанр автопортрет сформировался в эпоху Высокого Возрождения, явив собой новую ступень саморазвития и возросшее общественное значение художника.

После лекции откроется выставка. Цель проекта — объединить в одном выставочном пространстве автопортреты российских художников разных стилей, манер, направлений и возрастов, и продемонстрировать широкому кругу любителей и профессионалов индивидуальные техники и стили написания работ художников. Более 20 авторов представят свои работы на выставке.