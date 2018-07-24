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В Галерее «Листок» пройдёт лекция и выставка автопортретов разных эпох
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В Галерее «Листок» пройдёт лекция и выставка автопортретов разных эпох 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
4 августа в галерее «Листок» в 16.00 состоится лекция «Эволюция автопортрета», а в 17.00 для гостей галереи откроется выставка «Автопортрет». Об этом сообщается на сайте галереи.
Слушатели лекции смогут познакомиться с жанром автопортрета через работы художников разных эпох: Альбрехта Дюрера в европейском искусстве утвердил жанр — автопортрет Рембрандта Харменса ван Рейна, Рафаэля Санти, Зинаиды Серебряковой, Карла Брюлова и других.
Автопортреты художников известны со времен Античности как самостоятельный жанр автопортрет сформировался в эпоху Высокого Возрождения, явив собой новую ступень саморазвития и возросшее общественное значение художника.
После лекции откроется выставка. Цель проекта — объединить в одном выставочном пространстве автопортреты российских художников разных стилей, манер, направлений и возрастов, и продемонстрировать широкому кругу любителей и профессионалов индивидуальные техники и стили написания работ художников. Более 20 авторов представят свои работы на выставке.
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