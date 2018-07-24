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«Они уничтожают друг друга»: в Перми проведут детскую битву роботов
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«Они уничтожают друг друга»: в Перми проведут детскую битву роботов 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Андроидов для мини-битвы роботов разрабатывают дети
25 июля во Дворце молодежи Перми откроется выставка «Знакомьтесь, я Робот!» (0+). На ней будет работать несколько интерактивных площадок. Одна из них — мини-битва роботов — уменьшенная версия взрослого турнира механических бойцов.
— Цель выставки в том, чтобы дети, которые пришли на выставку, узнали, что такое роботы и получили возможность ими управлять, — рассказал 59.ru руководитель проекта «Знакомьтесь, я Робот!» Сергей Кошков.
По словам Сергея, причина создания площадки мини-битва роботов — возможность проводить мероприятия в малых помещениях.
— Это те же боевые роботы, только в уменьшенном виде, которые друг с другом борются, уничтожают друг друга, — объяснил Сергей. — Роботы были созданы самими детьми.
Робо-футбол на Всемирном Фестивале Молодёжи и Студентов 2017 в г. Сочи
Помимо мини-битвы роботов, на выставке будут работать интерактивные площадки: робо-сумо, робо-квест, робо-футбол и выставочные стенды.
Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по программированию и конструированию роботов. Вход на выставку бесплатный. Время работы: с 16:00 до 20:00.
Ранее мы писали про то, как прикамский умелец восстановил кунгурского «Терминатора».
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