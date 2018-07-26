В Перми прошел турнир по футболу роботов

В рамках интерактивной выставки современной робототехники «Знакомьтесь, я Робот!» в Перми прошли соревнования по робофутболу и робосумо. Попробовать себя в роли оператора робота смогли дети в возрасте от 7 до 11 лет. Выставка организована Благотворительным фондом «Парма» в рамках проекта «Знакомьтесь, я Робот», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Гости выставки не только с интересом наблюдали за хай-тей битвой роботов, но и сами управляли робоспортсменами. Оказалось, что заставить робота забить гол — не самое простое дело. К тому же, робофутболисты нередко зацеплялись друг за друга и падали. Из-за этого матч приходилось на несколько секунд останавливать, чтобы поднять спортсменов.

Неподалёку проводились состязания по робосумо, в котором дети старались вывести робота противника за пределы поля. Те гости выставки, кому соревнования были не так интересны, сами собирали роботов, проходили обучение работе в специальных компьютерных программах или общались с интерактивным роботом КИКИ.