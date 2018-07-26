Ещё
В Перми прошел турнир по футболу роботов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Перми прошел турнир по футболу роботов 

АиФ Пермь 37 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В рамках интерактивной выставки современной робототехники «Знакомьтесь, я Робот!» в Перми прошли соревнования по робофутболу и робосумо. Попробовать себя в роли оператора робота смогли дети в возрасте от 7 до 11 лет. Выставка организована Благотворительным фондом «Парма» в рамках проекта «Знакомьтесь, я Робот», получившего поддержку Фонда президентских грантов.
Гости выставки не только с интересом наблюдали за хай-тей битвой роботов, но и сами управляли робоспортсменами. Оказалось, что заставить робота забить гол — не самое простое дело. К тому же, робофутболисты нередко зацеплялись друг за друга и падали. Из-за этого матч приходилось на несколько секунд останавливать, чтобы поднять спортсменов.
Неподалёку проводились состязания по робосумо, в котором дети старались вывести робота противника за пределы поля. Те гости выставки, кому соревнования были не так интересны, сами собирали роботов, проходили обучение работе в специальных компьютерных программах или общались с интерактивным роботом КИКИ.
АиФ Пермь: последние новости
Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 28, 29 июля Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 21, 22 июля Катерина Шпица спела песню верхом на козе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца1
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Самые яркие девушки фестивалей
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение