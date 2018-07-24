Как будет выглядеть новый казанский музей «Адмиралтейская верфь»

Проект «Адмиралтейской верфи». Фото: gge.ru В Казани построят музейный комплекс «Адмиралтейская верфь». Главгосэкспертиза изучила проект — у специалистов нет претензий.

Четырехэтажный музей построят на берегу старого русла Казанки. Центральная часть сооружения по форме будет напоминать классическое здание адмиралтейства со шпилем. В выставочных залах разместится экспозиция, рассказывающая об истории судостроения в Казани. В подвале обустроят фондохранилище, реставрационную мастерскую и лабораторию. Рядом с музеем появится летняя площадка.

В планах также строительство автомобильных проездов, пешеходных зон и парковки на 60 машин. Территорию вокруг «Адмиралтейской верфи» озеленят.

Строительство музея станет одним из этапов возрождения Адмиралтейской слободы. Деньги выделила Москва, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

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