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Как будет выглядеть новый казанский музей «Адмиралтейская верфь»
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Как будет выглядеть новый казанский музей «Адмиралтейская верфь» 

Казанский Портал 1 час назад
Проект «Адмиралтейской верфи». Фото: gge.ru  В Казани построят музейный комплекс «Адмиралтейская верфь». Главгосэкспертиза изучила проект — у специалистов нет претензий.
Четырехэтажный музей построят на берегу старого русла Казанки. Центральная часть сооружения по форме будет напоминать классическое здание адмиралтейства со шпилем. В выставочных залах разместится экспозиция, рассказывающая об истории судостроения в Казани. В подвале обустроят фондохранилище, реставрационную мастерскую и лабораторию. Рядом с музеем появится летняя площадка.
В планах также строительство автомобильных проездов, пешеходных зон и парковки на 60 машин. Территорию вокруг «Адмиралтейской верфи» озеленят.
Строительство музея станет одним из этапов возрождения Адмиралтейской слободы. Деньги выделила Москва, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.
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