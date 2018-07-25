Ещё
В Красноярске откроется выставка, посвященная Дмитрию Хворостовскому
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Красноярске откроется выставка, посвященная Дмитрию Хворостовскому 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске в музее-усадьбе Г. В. Юдина 26 июля откроется выставка «Голос, покоривший мир», посвященная памяти Дмитрия Хворостовского.
На ней будет представлено порядка 200 экспонатов. Личные вещи артиста в музей передали его родные. Там можно будет увидеть концертные костюмы оперного певца, его награды, портреты и фотографии, призы великого баритона. Выставка будет работать в течение года.
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В его честь в Красноярске назвали Театр оперы и балета. Кроме того, имя Хворостовского носит детская музыкальная школа №4.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярские с уличной выставки украдены десять картин В Красноярске набирают волонтеров в проект «ASKme.Спроси меня об искусстве» Красноярские художники продолжают разрисовывать город граффити
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей4
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Иностранки, покорившие советское кино1
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение