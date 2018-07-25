В Красноярске откроется выставка, посвященная Дмитрию Хворостовскому

В Красноярске в музее-усадьбе Г. В. Юдина 26 июля откроется выставка «Голос, покоривший мир», посвященная памяти Дмитрия Хворостовского

На ней будет представлено порядка 200 экспонатов. Личные вещи артиста в музей передали его родные. Там можно будет увидеть концертные костюмы оперного певца, его награды, портреты и фотографии, призы великого баритона. Выставка будет работать в течение года.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В его честь в Красноярске назвали Театр оперы и балета. Кроме того, имя Хворостовского носит детская музыкальная школа №4.