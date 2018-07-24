Культурный центр «Дружба» приглашает поучаствовать в фотоконкурсе

Фотоконкурс «Моя Россия» стартовал в Культурном центре «Дружба» в понедельник, 23 июля.

Как отметила художественный руководитель центра Татьяна Дадаева , конкурс рассчитан на любителей фотографии, путешествующих по России. Как отметила представитель центра, в выставке смогут поучаствовать как профессионалы, так и любители, вне зависимости от возраста и рода занятий.

Все присланные работы станут частью экспозиции в центре «Дружба», которая откроется 20 августа. Посетить выставку сможет любой желающий.

— Гости смогут насладиться фотографиями с прекрасными видами гор, полей, лесов, интересных и необычных архитектурных объектов нашей страны, — поделилась с газетой «Обозрение. Бирюлево Западное» Татьяна Дадаева.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно отправить три лучшие фотографии, сделанные в поездке по России, на почту dk.drugba@mail.ru до 15 августа и рассказать, почему именно эти работы достойны стать частью выставки. Всех победителей ждут памятные призы. Подробнее о фотовыставке можно узнать на сайте Культурного центра «Дружба».