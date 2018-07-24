Ещё
Выставкам молодых художников будет оказываться системная поддержка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Выставкам молодых художников будет оказываться системная поддержка 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 23 минуты назад
Выставки будут организованы после предоставления и рассмотрения заявок от молодых художников всех жанров, стилей и направлений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в возрасте до 35 лет.
Прием заявок от молодых художников для организации персональных, коллективных, жанровых и тематических выставок в 2019 и последующих годах будет осуществляться через официальные сайты методических и координационных центров.
По итогам рассмотрения заявок Экспертными советами центров будут определены площадки для проведения выставок.
Методическими и координационными центрами по организации выставок стали:
Московское агентство организации отдыха и туризма — для организации выставок в музеях и усадьбах;
Объединение «Выставочные залы Москвы» — для организации для организации выставок в выставочных залах и галереях;
Московская дирекция по развитию культурных центров — для организации выставок в библиотеках, культурных центрах и кинотеатрах.
Программа реализуется в соответствии с поручением Мэра Москвы С. С. Собянина по итогам встречи с молодыми художниками, состоявшейся 6 июня 2018 г.
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
Изменение режима работы выставки «100 раритетов российской государственности» Фестиваль-путешествие лаборатории «Человек Мира» пройдёт в Петербурге, Москве и Суздале Всемирно известные музыканты выступят на XIII Московском международном фестивале «Виртуозы гитары»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино1
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение