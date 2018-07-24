Выставкам молодых художников будет оказываться системная поддержка

Выставки будут организованы после предоставления и рассмотрения заявок от молодых художников всех жанров, стилей и направлений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в возрасте до 35 лет.

Прием заявок от молодых художников для организации персональных, коллективных, жанровых и тематических выставок в 2019 и последующих годах будет осуществляться через официальные сайты методических и координационных центров.

По итогам рассмотрения заявок Экспертными советами центров будут определены площадки для проведения выставок.

Методическими и координационными центрами по организации выставок стали:

Московское агентство организации отдыха и туризма — для организации выставок в музеях и усадьбах;

Объединение «Выставочные залы Москвы» — для организации для организации выставок в выставочных залах и галереях;

Московская дирекция по развитию культурных центров — для организации выставок в библиотеках, культурных центрах и кинотеатрах.

Программа реализуется в соответствии с поручением Мэра Москвы С. С. Собянина по итогам встречи с молодыми художниками, состоявшейся 6 июня 2018 г.